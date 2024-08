Angebot des RSCB auf Talsperre in Hückeswagen 17 Kinder lernen Segeln auf der Bever

In früheren Jahren hatte die Seglerfreizeit in den Oster- und Herbstferien stattgefunden. Doch da waren die Temperaturen teilweise unangenehm kalt gewesen. Jetzt, in der letzten Woche der Sommerferien, haben die Kinder Glück mit dem Wetter. Entsprechend viel Freude bereitet ihnen das Segeln auf der Bever-Talsperre. Und natürlich wird fleißig geübt, denn die meisten Kinder möchten bis zum Saisonende im Oktober den Jüngstensegelschein in der Tasche haben.