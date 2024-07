SVWu-Angebot auf Bever-Talsperre in Hückeswagen Warum selbst die Flaute den Segelspaß nicht verdirbt

Das aktuell so schöne Sommerwetter sollte doch eigentlich die ideale Voraussetzung für das Segel-Camp der Segler-Vereinigung Wuppertal (SVWu) an der Bever-Talsperre in Käfernberg seien. Doch irgendwas ist ja immer. In diesem Fall ist es zu wenig Wind, wie Pressewart Klaus Rosanowski am Dienstagvormittag beklagt. „Aber das ist nicht so schlimm, wir können trotzdem aufs Wasser – wie wir überhaupt immer und bei fast jedem Wetter auf und in der Bever sind“, versichert er. Nur Gewitter seien ausgenommen.