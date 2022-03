Hückeswagener Junge ärgert sich über verdreckte Wege : Sechsjähriger räumt anderer Leute Müll weg

Hückeswagen Frederik Müller ist umweltbewusst. Den Sechsjährigen stören Müll und schmutzige Wege, wenn er von der Löwen-Grundschule zum Sportunterricht an der Mehrzweckhalle geht. Deshalb hat er jetzt selbst Hand angelegt.

„Mir tun die Tiere so leid. Ich will nicht, dass die Probleme bekommen, wenn sie das Plastik fressen“, sagt der Sechsjährige. Daraufhin habe er sich am nächsten Tag seine Greifzange und einen großen Sack genommen, um selbst Hand anzulegen. „Ich bin dann den ganzen Weg von der Mehrzweckhalle bis zum Treppenaufgang zur Kölner Straße und auch auf den Spielplatz entlanggegangen und habe Müll eingesammelt“, erzählt Frederik.