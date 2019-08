Hückeswagen-Wiehagen : Sechs Polizisten für Bändigung eines Betrunkenen

Wiehagen Ein 26-Jähriger weigerte sich nach einem Unfall mit einem Leichtverletzten, den er verschuldet haben soll, sich einer Blutprobe zu unterziehen. Die nahm die Polizei schließlich unter Zwang vor.

Weil er unter Alkoholeinwirkung stehend auf Wiehagen einen Mann angefahren haben soll, ordnete die Polizei am Donnerstagabend bei einem 26-jährigen Hückeswagener die Entnahme einer Blutprobe an – was sich jedoch zunächst als schwierig erweisen sollte. Schließlich setzten die Beamten sie mit Zwang durch, teilte Polizei-Sprecher Michael Tietze am Freitag mit.