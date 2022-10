Hückeswagener Jugend- und Sozialwerk : Sechs neue Azubis für die Gotteshütte

Geschääftsführer Sascha Viehoff (l.) und Claudia Schmitz ( (M., Bereichsleitung Teil- und Vollstationäre Gruppen) begrüßten jetzt die neuen Auszubildenden der Gotteshütte Laura Ewald (2. v. l.), Samuel Ertel (3. v. l.), Bruno Hassenrik (3. v. r.), Marvin Srock und Anna Nover. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Der Beruf des Erziehers erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Was sich daran zeigt, dass auch in diesem Jahr junge Frauen und Männer ihre Ausbildung beim Hückeswagener Jugend- und Sozialwerk machen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Für sechs junge Frauen und Männer hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Im Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte werden sie zu Erzieherinnen und Erziehern ausgebildet. „Insgesamt haben wir zwölf Plätze in vier Ausbildungsberufen“, berichtet Geschäftsführer Sascha Viehoff und verweist auf den Erzieher im Anerkennungsjahr oder in Form der praxisintegrierten Ausbildung sowie das duale Studium zu Sozialpädagogik / Sozialarbeit oder im Studiengang Sozialpädagogik und Management. Vier der neuen Azubis machen ihre Erzieher-Ausbildung in der modernen, praxisintegrierten Form, zwei absolvieren ihr Anerkennungsjahr in Einrichtungen der Gotteshütte. „Wir bilden für den eigenen Bedarf aus, aber natürlich auch für den Markt“, sagt Viehoff. Auf den Erzieher würden viele Berufsfelder zugreifen, entsprechend seien auch „Rückkehrer“ zur Gotteshütte gerne gesehen, die in anderen Einrichtungen andere Erfahrungen gesammelt hätten.

Aus Wipperfürth kommt Anna Nover. Die 19-Jährige arbeitet dort in der Gruppe „Sprungbrett“ und besucht die Berufsschule. Ihre Ausbildung absolviert sie in der praxisintegrierten Ausbildungsform – also mit regelmäßigen Schultagen während der Ausbildung. „Ich bin durch ein Praktikum zur Gotteshütte gekommen, ein Freiwilliges Soziales Jahr hat mich ebenfalls darin bestärkt, Erzieherin werden zu wollen.“

Info Jugend- und Sozialwerk mit breitem Angebot Gründung Die Gotteshütte ist aus einem Waisenhaus entstanden, das von der Diakonissin Else Brüning 1954 an der Wilhelm-Blankertz-Straße gegründet worden war. Angebot Heute hält das Jugend- und Sozialwerk ein breites Angebot an Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sowie deren Familien vor. Ziel ist es, nach Möglichkeit die Ursprungsfamilien wieder zusammenzuführen. Kontakt Tel. 02192/92000 (von 8 bis 16 Uhr), E-Mail: info@gotteshuette.de

Ebenfalls die Wipperfürther Berufsschule besucht Marvin Srock. Der 23-Jährige arbeitet in der Gruppe „Kids Home“, die für Mädchen im Alter von zwölf bis 18 Jahren gedacht ist. Der Wipperfürther hatte zuvor ein Praktikum in einem Kindergarten während seines Fachabiturs gemacht. Das habe ihn darin bestätigt, dass der Erzieherberuf für ihn der richtige sei. „Ich hatte mich dann bei verschiedenen Trägern beworben, was aber aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt hat“, sagt Srock. Kurz vor Ausbildungsbeginn machte er aber ein Praktikum bei der Gotteshütte, was letztlich zur Ausbildungsstelle führte.

Den Ausbildungsplatz gewechselt hat Laura Ewald aus Hückeswagen. Die 20-Jährige ist bereits im dritten Ausbildungsjahr ihrer praxisintegrierten Ausbildung. „Ich habe zuvor zwei Jahre meiner Erzieherinnenausbildung in einem Kindergarten gemacht, habe also schon die Arbeit mit kleinen Kindern kennengelernt“, erzählt sie. Während ihrer Ausbildung machte sie ein Praktikum in der Löwen-Grundschule, was der Hauptgrund war, ihre Ausbildung anderswo fortzusetzen. Die 20-Jährige ist nun im Offenen Ganztag an der Grundschule Wiehagen eingesetzt, den die Gotteshütte seit diesem Schuljahr anbietet. Über ein Praktikum war Laura Ewald zum Erzieherinnenberuf gekommen. „Bei mir war es auch im Fachabitur, als ich ein Praktikum im Kindergarten gemacht habe.“.

In der Wohngruppe „Jump“ in Wipperfürth arbeitet der Wermelskirchener Samuel Ertel. „Das ist eine Verselbstständigungsgruppe für Jugendliche ab 16 Jahren. Meine schulische Ausbildung mache ich in der Ita-Wegmann-Schule in Wuppertal-Beyenburg“, berichtet der 24-Jährige. Der Weg zur Gotteshütte war für den jungen Wermelskirchener nicht weit: „Einige meiner Tanten arbeiten schon hier“, sagt er lachend. Allerdings habe er zuvor bereits andere berufliche Wege ausprobiert. „Ich habe eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker absolviert, habe da aber gemerkt, dass mir vor allem das Drumherum keine Freude bereitet hat, auch wenn der Beruf an sich Spaß gemacht hat.“ Als sein Zeitvertrag ausgelaufen sei, habe er sich an ein Schulpraktikum erinnert, das er bereits bei der Gotteshütte gemacht habe. „Wenn ich noch einmal einen neuen Weg gehen würde, dann jetzt“, sagt Ertel.

Die Ausbildung in der alten Form absolviert Bruno Hassenrik aus Halver. Der 25-Jährige arbeitet in der Fünf-Tages-Gruppe in Hückeswagen. „Es geht darum, dass Kinder leichter ihren Weg zurück in die eigene Familie finden können. Daher sind sie von Montag bis Freitag in der Gruppe und am Wochenende daheim“, sagt er. Auch Hassenrik machte über ein Praktikum erste Bekanntschaft mit der Gotteshütte. „Das hat mir sehr gut gefallen“, sagt er und macht damit deutlich, wie wichtig diese Praktika auch für das Jugend- und Sozialwerk sind. Da er bereits zwei Jahre Schule in der Berufsschule in Lüdenscheid absolviert hat, freut sich der Halveraner nun auf den praktischen Teil seiner Ausbildung.