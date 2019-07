Sommerfragen : Hückeswagen braucht (Öko-)Gewerbeflächen

Hückeswagen In den Sommerferien stellt unsere Redaktion den Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat sechs Fragen – jede Woche eine. Heute geht es um die Gewerbegebiete in der Stadt; die Frage: Reicht West 3 als einziges neues Gewerbegebiet aus?

Christian Schütte (CDU) Freie Gewerbeflächen sind wichtig. Es geht nicht nur darum, neue Firmen in der Stadt anzusiedeln, auch ansässige Arbeitgeber brauchen freie Flächen zur Entwicklung. Nur so kann verhindert werden, dass sich außerhalb der Stadtgrenze nach Expansionsflächen umgesehen wird.

Hans-Jürgen Grasemann (SPD West 3 wird auf Dauer nicht ausreichen. Wir müssen uns daher daran machen, neue Gewerbegebiete zu planen. Hier bieten sich zum Beispiel der Nordhang unterhalb Westhofen bis Heidt oder auch das Gelände nördlich von Großenscheidt bis Westhoferhöhe an. Wobei die Verfügbarkeit zunächst einmal keine Rolle spielen soll. Interessant wäre auch eine Ausweitung des Industriegebiets Kobeshofen. Hier wäre die Anbindung über die äußere Ortsumgehung sehr gut, so dass wir deren Realisierung unbedingt forcieren müssen.

Egbert Sabelek (Grüne) Die Grünen sehen den Flächenverbrauch sehr kritisch. Für West 3 sind weitere 230.000 Quadratmeter als Gewerbegebiet ausgewiesen worden. Das gemeinsame Ziel sollte sein, dass in diesem Gebiet durch verschiedene Maßnahmen die Energie- und CO 2 -Bilanz gesenkt wird. Möglichkeiten ergeben sich zum Beispiel durch die Versorgung mit regenerativem Strom oder die Nutzung und Speicherung von Abwärme, die Förderung klimafreundlicher Mobilität, Reststoffverwertung sowie die Verbesserung des Kleinklimas durch Begrünung und Regenwasserversickerung.

In meiner Haushaltsrede im Februar habe ich bereits darauf hingewiesen, dass wir Grünen in der Zukunft nur noch Null-Emissions-Gewerbegebiete fordern werden. Das beinhaltet: CO 2 -neutral, kein Müll, natürliche Wasserreinigung usw. Das geplante Gewerbegebiet Gleisdreieck sehen wir als Chance, um zu zeigen, dass wir es mit dem Klimaschutz ernst meinen und neue Wegen gehen wollen. Deshalb gilt: Wenn neue Gewerbegebiete, dann nur noch Null-Emissionen-Gewerbegebiete in der Zukunft für unsere Zukunft.

Was uns bei allen Hückeswagener Betrieben aber sehr wichtig ist, ist die positive Begleitung und Unterstützung durch die Stadtverwaltung. Dafür ist Hückeswagen bekannt, und dass muss weiterhin so bleiben.

Jörg von Polheim (FDP) Die Stadt Hückeswagen hat in den vergangenen Jahrzehnten sowohl neue Gewerbegebiete als auch neue Industriegebiete bedarfsorientiert ausgewiesen. Es gab nie einen Überhang an Gewerbeflächen, die nicht verkauft werden konnten. Und Industriebrachen, die man wiederbeleben kann, sind bei uns unbekannt. Nach diesen Erfahrungen ist damit zu rechnen, dass das neue Gewerbegebiet West 3 innerhalb von fünf Jahren komplett vermarktet sein wird.

Michael Wolter (UWG) Neben dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept, Thema der ersten Fragestellung der BM, ist es wichtig, den Blick über die Innenstadt hinaus zu den Gewerbegebieten, Ortschaften und den Nachbarkommunen zu richten. Die Verwaltung bereitet, in Ergänzung zum ISEK, eine Regionale Entwicklungsstrategie vor, um die Zukunftsperspektiven unserer Stadt, eingebettet in der Region, zu erfassen.

Wir, die UWG, verstehen unsere Aufgabe als Kommunalpolitiker so, dass wir die Ergebnisse der Entwicklungsstrategie analysieren, um zukunftsträchtig die Weichen für Hückeswagen zu stellen. Für uns wird es ein Schwerpunkt sein, auf das Gleichgewicht zwischen Wohnen und Gewerbe zu achten. In der heutigen Zeit, bedingt durch den Klimawandel, werden Umweltaspekte immer wichtiger. Zum einen müssen die Wege zur Arbeitsstätte möglichst kurz sein, zum anderen muss die Stadt/Region mit einem modernen Breitbandausbau die Menschen in die Lage versetzen, vom Home Office aus ihrer Berufstätigkeit nachgehen zu können. Auch Forschung und Entwicklung sowie Wissenschaft muss, mit der richtigen Vernetzung, nicht mehr nur in Ballungsgebieten stattfinden, sondern kann sich auch in ländlichen Regionen ansiedeln. Die Balance zwischen Familie, Wohnen, Arbeit und Freizeit muss zum Wohl aller Bürger besonders im Mittelpunkt stehen.