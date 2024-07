Hückeswagener Kultur-Haus Zach Schwungvolles Konzert mit dem „Odessa-Projekt“

Und so ging es in der ersten Konzerthälfte auch weiter, der neben dem typischen Musikstil des „Odessa-Projektes“ auch mit orientalischen Klängen überraschte. Dabei ließen die fünf Musiker ganz neue Stücke mit ins Programm einfließen, wie das populäre türkische Vokallied „Üsküdar’a Gider İken“ aus dem 19. Jahrhundert, dessen Melodie weit über die Türkei hinaus in vielen Ländern der Balkanregion verbreitet ist. Aber auch das weltbekannte Stück „Oseh shalom” wurde angestimmt, dass in hebräischer Sprache und durch die markante Melodie an die Bedingungen des Friedenschaffens erinnert und gerade in der jetzigen Weltsituation einen aktuellen Bezug hat. Bei vielen Stücken kamen auch die Trommeln richtig gut zur Geltung und sorgten für einen flotten und durchdringenden Rhythmus.