Besondere Gäste in Hückeswagen : Aus Heinsberg zum Schwimmkursus

Anna Zurmahr ist mit den Großeltern von der niederländischen Grenze ins Bergische gekommen, um hier das Schwimmen zu erlernen. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Damit Enkeltochter Anna (6) das Schwimmen lernt, campieren ihre Großeltern vor dem Bürgerbad im Brunsbachtal. Angereist ist das Trio aus dem 119 Kilometer entfernten Heinsberg an der niederländischen Grenze.

Von Heike Karsten

Mit großer Begeisterung lässt sich Anna Zurmahr vom Beckenrand aus ins Wasser gleiten und legt die ersten Züge ohne Schwimmhilfe zurück. Die Sechsjährige besucht den Intensiv-Schwimmkursus, den das Hückeswagener Bürgerbad in den Schulferien anbietet. Das Besondere daran ist, dass Anna mehr als 100 Kilometer entfernt in Heinsberg an der niederländischen Grenze wohnt. Für den Schwimmkursus ist sie jedoch extra mit ihren Großeltern, Brigitte und Karl-Heinz Zurmahr, ins Bergische Land gekommen. Hier erkunden sie gemeinsam die nähere und weitere Umgebung.

„Es ist uns wichtig, dass unsere Enkeltochter das Schwimmen lernt, bevor sie in die Schule kommt“, sagt der Großvater. Zunächst hatte die Familie im Umkreis von 50 Kilometern zum Wohnort nach einem passenden Angebot gesucht. Dann sei Brigitte Zurmahr durch Zufall im Internet auf den Schwimmkursus in Hückeswagen gestoßen. „Wir haben zunächst telefonisch nachgefragt, ob man hier mit dem Wohnmobil stehen darf“, berichtet Karl-Heinz Zurmahr. Seit 17. Juli campiert das Trio nun im Mercedes Sprinter CS im Brunsbachtal, um auch keinen der täglichen Schwimmtrainingstage zu verpassen. „Die Leute hier sind alle freundlich, besonders das Bad-Team“, versichert Zurmahr, der nicht nur vom Kursusangebot begeistert ist.

Großvater Karl-Heinz Zurmahr sorgt mit seiner Frau Brigitte nachmittags für ein abwechslungreiches Programm. Foto: Heike Karsten

Info Von Wassergewöhnung bis Rettungsschwimmen Schwimmkurse Bürgerbad, Frühschwimmer und DLRG bieten Schwimmkurse für jedes Alter an. Termine Das Bürgerbad bietet den zehnstündigen Intensiv-Schwimmkursus in den Oster-, Sommer- und Herbstferien an. Informationen zum nächsten Intensivkursus im Herbst werden auf der Homepage des Bürgerbads zeitnah bekanntgegeben. Anmeldung unter Tel. 931387 (Eva Baglieri, nur vormittags).

www.buergerbad-

hueckeswagen.de

Nach dem Training wird die Umgebung erkundet. „Morgens die Pflicht, nachmittags die Kür“, sagt Karl-Heinz Zurmahr und zählt auf: „Wir waren schon im Remscheider Schwimmbad, in der Wiehler Wasserwelt, im Wuppertaler Zoo und im Panarbora-Naturerlebnispark in Waldbröl.“ Mit den Fahrrädern ging es auch bereits zur Bever-Talsperre. In einem Steinbruch bei Hagen hat der leidenschaftliche Naturfotograf Eulen abgelichtet, und am vorigen Wochenende wurden Verwandte in Iserlohn besucht. Langeweile kommt bei dem Trio aus Heinsberg also auf keinen Fall auf.

Beim Schwimmtraining macht Anna große Fortschritte. „Sie hat die Angst vorm Wasser völlig verloren“, berichtet ihre Oma. Sie beobachtet die Fortschritte ihrer Enkelin täglich vom Beckenrand aus mit großer Begeisterung: „Anfangs durfte kein Wasser in die Augen kommen, jetzt trägt Anna die Schwimmbrille nur noch auf der Stirn“, sagt sie.

Schwimmlehrerin Andrea Jörrens weiß genau, wie sie den Kindern die richtigen Schwimmbewegungen beibringen und ihnen gleichzeitig die Angst vor dem Element Wasser nehmen kann. Schon seit mehreren Jahren bietet das Bürgerbad-Team diese Kurse in den Schulferien an. Ziel ist das Erreichen des Schwimmabzeichens. Wer eine lange Bahn von 25 Metern schafft, erhält am Ende das Seepferdchen-Abzeichen, bei zehn Metern gibt es den Pinguin. Kinder, die das nicht schaffen, gehen nicht leer aus, sondern erhalten den Frosch.

Ihre Erfolge teilt die Sechsjährige aus Heinsberg täglich ihrer Mutter per Skype mit. Und auch die Großeltern finden Gefallen an der Umgebung, wohin der Zufall sie verschlagen hat. „Wir waren schon in vielen Ecken Deutschlands, außerdem 15 Monate mit dem VW-Bus in Alaska, drei Monate in Neuseeland und haben in sieben Monaten 13 Länder Afrikas bereist. Im Bergischen waren wir bislang allerdings noch nie“, berichtet der 66-Jährige. An diesem Wochenende wollen die Heinsberger noch das Ruhrgebiet erkunden und den Zoo in Dortmund besuchen. „Durch die vielen Reisen weiß man erst, wie gut es uns geht und wie schön wir es hier haben. Man bekommt einen ganz anderen Blick auf die Dinge“, fügt der reiselustige Rentner hinzu.