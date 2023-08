Bürgermonitor in Hückeswagen Einigung mit Eigentümer scheint unerreichbar zu sein

Was der Wehrchef sagt Die vielen abgestorbenen, trockenen Fichten in der Mul sieht Karsten Binder durchaus mit Sorge. Denn ein Waldbrand ist bei den entsprechenden Voraussetzungen, wie etwa eine langanhaltende Hitzeperiode, nicht auszuschließen. „Und wenn in einem solchen Fall der Wind drehen sollte, wird’s gefährlich für Mensch und Maschine“, stellt er klar. In diesem Fall müsste die Feuerwehr sehr vorsichtig agieren. Zudem würde bei einem Waldbrand in der Mul ein Polizeihubschrauber angefordert werden, der mit 1000 Liter fassenden Big Packs ausgerüstet würde, um damit Wasser etwa aus der Bever- oder der Großen Dhünn-Talsperre zu holen. Im Fall der Mul appelliert auch der Wehrchef dafür, dass wenigsten die Bäume entlang der Wege gefällt werden. „Die sind so trocken, dass man ein mögliches Feuer nicht so schnell gelöscht bekommt“, bestätigt er. Temperaturen von bis zu 400 Grad seien dann die Folge.