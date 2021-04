Kostenpflichtiger Inhalt: Höhenrettung in Hückeswagen-Vormwald : Schwerverletzter wird aus 100 Metern Höhe aus Windrad gerettet

Ein Schwerverletzter musste am Ostermontag 2021 aus etwa 100 Metern Höhe aus dem Windrad Vormwald abgeseilt werden. Etwa 15 Minuten dauerte die Rettungsaktion, bis er zusammen mit dem Höhenretter den Boden erreicht hatte. Foto: Stephan Büllesbach

Vormwald Ein Mitarbeiter der Firma Enercon wurde am Nachmittag des Ostermontags, eventuell durch einen Blitzeinschlag, in der Kanzel des Windrads in Vormwald schwer verletzt. Höhenretter des DRK Oberberg und der Berufsfeuerwehr Köln retteten den Mann gegen 21 Uhr aus 100 Metern Höhe.