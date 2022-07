Rettungshubschrauber im Hückeswagener Norden : Sozia verletzt sich in Herweg schwer

Herweg Ein Roller geriert am Sonntagabend auf der B 483 in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommendem Auto. Die Unfallstelle war längere Zeit voll gesperrt.

Die Bundesstraße 483 in Herweg bleibt unfallträchtig, auch wenn dort schon seit mehr als 21 Jahren nur noch Tempo 70 als Höchstgeschwindigkeit gilt. Am Sonntagabend gab es in der Außenortschaft den nächsten heftigen Unfall mit einer Schwerverletzten: Eine 44-jährige Hückeswagenerin hatte sich solche Verletzungen zugezogen, dass sie nach der ärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen werden musste.