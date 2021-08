Schwerer Unfall auf der B 237 : Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Das Motorrad des Hückeswageners wurde bei dem Frontal-Zusammenstoß mit einem Ford Fiesta völlig zerstört. Foto: Polizei OBK

Hückeswagen Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW hat sich am Samstagabend ein Motorradfahrer in Hückeswagen-Westenbrücke schwere Verletzungen zugezogen. 237 blieb bis in die Nacht gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW hat sich am Samstagabend ein Motorradfahrer in Hückeswagen-Westenbrücke schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 21.20 Uhr wollte eine 41-jährige Autofahrerin aus Wipperfürth mit ihrem Ford Fiesta von einem Grundstück nach links auf die B 237 in Richtung Wipperfürth abbiegen. Aus Richtung Wipperfürth näherten sich zu diesem Zeitpunkt ein PKW und ein dahinter befindliches Motorrad eines 31-jährigen Hückeswageners, der das Auto überholen wollte. Beim Blick nach links sah die 41-Jährige den PKW und fuhr auf die B 237 ein, da sie den Abstand für ausreichend erachtete. Als sie den überholenden Motorradfahrer erblickte, war es bereits zu spät: Der 31-Jährige prallte mit großer Wucht gegen die Front des Ford Fiesta. Anschließend schleuderte das Motorrad nach links über den Gehweg, prallte gegen einen Baum und wurde auf die Fahrbahn zurückgeworfen, wo es zertrümmert liegen blieb.

Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und kam nach einer ersten notärztlichen Versorgung am Unfallort ins Krankenhaus nach Wipperfürth. Bis zur Räumung der Unfallstelle war die B 237 bis in die Nacht gesperrt.

Zum Unglücksort wurde auch die Einheit Holte der Feuerwehr gerufen werden, um auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen. Die Feuerwehr stellte umgehend den Brandschutz sicher und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der zwei Verletzten. Neben dem Rettungsdienst des Oberbergischer Kreises war auch ein Rettungswagen und ein Notarzt der Feuerwehr Wermelskirchen im Einsatz. Im weiteren Verlauf der Bergungsarbeiten wurde auch die sich ebenfalls im Stadtgebiet im Einsatz befindliche Löschgruppe Straßweg hinzugezogen, um die Einsatzstelle für die Unfallaufnahme der Polizei großflächig ausleuchten zu können. Nach Abschluss der Bergungsmaßnahmen wurde die Straße anschließend durch ein Fachunternehmen gereinigt. Erst nach knapp vier Stunden konnte der Einsatz in der Nacht beendet werden.

(kel)