Hückeswagener Judoka vom JC Mifune Neuer Meister auf der Judo-Matte

Ausruhen auf seinem Erfolg will sich Björn Heissig nicht. Der nächste Wettkampf steht bereits auf dem Kalender. Entspannen kann sich der Fußball- und FC-Bayern-Fan, der in einer Behindertenwerkstatt in Wermelskirchen arbeitet, im anstehenden Sommerurlaub auf Kreta. Waren es früher betreute Busreisen, so bevorzugt der 46-Jährige heute Flugreisen zu den verschiedensten Ferieninseln im Mittelmeer – eine weitere Leidenschaft neben dem Sport.