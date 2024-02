Schutzwesten auch für Einsätze in Hückeswagen Mehr Schutz für Gerichtsvollzieher

Wenn Svenja Berghaus dienstlich in Hückeswagen unterwegs ist, weiß sie nicht immer, was sie erwartet. Die 49-Jährige ist seit 20 Jahren als Gerichtsvollzieherin tätig und hat dabei schon so manche brenzlige Situation erlebt. Ihrer Aufgabe, zu vermitteln und Lösungen zu finden, damit die Gläubiger zu ihrem Geld und Recht kommen, stehen die Schuldner oft abweisend gegenüber. „Die Leute werden immer aggressiver“, hat Svenja Berghaus feststellen müssen.