Schulung in Hückeswagen Feuerwehr übt Vorgehen bei Autounfällen

Neben den leichteren Unfällen wurden demnach auch weit schwerere Verkehrsunfälle geübt, etwa wenn der Wagen auf Seiten- oder Dachlage aufgefunden wurde, der Passagier auf komplexe Weise verletzt und eingeklemmt war. „Hierbei haben wir auch einen Theorieteil über moderne Fahrzeugtechnologie in den Lehrgang eingebaut. Denn so gut es auch ist, dass die Fahrzeugkonstruktion immer sicherer und schwerer zu zerstören werden, für uns Retter ist das im Zweifel die Frage, wie wir in das verunfallte Auto und zum Passagier kommen“, sagte Krüger. Einige der diesjährigen Einsätze hatten mit solchen modernen Fahrzeugen zu tun. Auch hier galt wieder, dass für den konkreten Ernstfall geübt wurde. Das betonte auch Silke Lemmen, die stellvertretende Wehrleiterin. „Die Fortbildung und auch die Unterstützung durch die Firma Bacher kommt nicht nur der Feuerwehr zugute, sondern den Menschen in Hückeswagen“, sagte sie. Jeder, so fuhr sie fort, der in Hückeswagen in einen Unfall gerate, könne sich in kompetenten Händen wissen.