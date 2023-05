Schulsozialarbeit in Hückeswagen Lehrerin bespuckt, geschlagen und an den Haaren zu Boden gezogen

Was sie nun aber in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses im Heimatmuseum berichtete, ließ mehrere Ratsmitglieder deutlich schlucken. Zunächst berichtete Sarah Bieg kurz über ihren Werdegang – „ich habe in Wuppertal und Düsseldorf bis 2015 studiert, dann bis 2022 beim Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet und bin dann zum 1. Dezember an die Löwen-Grundschule mit acht Wochenstunden und mit 15 Wochenstunden an die Realschule gewechselt“. Schnell wurde deutlich: „Das ist sehr wenig Stundenumfang. Meine Aufgaben in der Grundschule sind die Betreuung von Familien – Eltern und Kindern – sowie den Lehrkräften. Ich schwirre da in der Mitte herum. Außerdem habe ich versucht, eine Mädchen-AG zu gründen. Aber das bleibt mit acht Stunden in der Woche doch sehr knapp“, sagte sie.