Montanusschule in Hückeswagen : Schulsozialarbeiterin hat die Schüler im Fokus

Hückeswagen Schule bedeutet nicht nur Unterricht, sondern auch Sozialarbeit. Und die ist in Zeiten der Corona-Pandemie immer wichtiger geworden. Daher haben die Montanusschule sowie die Förderschule Nordkreis (EKS) jeweils eine Vollzeitstelle für einen Schulsozialarbeiter genehmigt bekommen.

An der Hauptschule übernimmt diese Arbeit Katja Hüttenschmidt (51). Die Schüler müssen sich allerdings nicht umstellen, denn die Diplom-Sozialpädagogin war zuvor mehrere Jahre für vier Schulen in Hückeswagen zuständig und ist daher bekannt.

Die 51-Jährige ist froh, ihre Arbeit nun seit November in Vollzeit und in enger Zusammenarbeit mit dem Lehrer-Team der Montanusschule fortsetzen zu können. Mitunter besucht sie auch den Unterricht. „Durch das Beobachten habe ich die Schüler besser im Fokus und kann auch den Eltern ein Feedback geben“, erläutert Katja Hüttenschmidt. Die Schulsozialarbeiterin nimmt sich den Sorgen der Schüler an, wie Mobbing, Konfliktklärung, Überforderung, aber auch Schulschwänzen oder familiäre, außerschulische Probleme wie der Verdacht auf Kindswohlgefährdung. Angeboten werden vertrauliche persönliche Gespräche und Telefonate, aber auch Hausbesuche und WhatsApp-Nachrichten sind möglich, um das Angebot so niederschwellig wie möglich zu halten.

Innerhalb der Klassengemeinschaft bietet die Diplom-Sozialpädagogin Einheiten an, bei denen soziale Regeln erarbeitet werden. „Es geht darum, unter welchem Aspekt sich die Kinder in der Klassengemeinschaft wohlfühlen und was sie selbst dazu beitragen können“, nennt sie ein Beispiel. Ebenso steht den Schülern an der Montanusschule die Teilnahme an der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung, den Spiele-AGs und Kreativangeboten frei.