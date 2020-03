Coronavirus im Oberbergischen : Schulen und Kitas lehren Händewaschen

Hückeswagen Das Coronavirus wirkt sich längst auch auf das gesellschaftliche Leben aus. Trotzdem gibt es keinen Grund zur Panik.

Bürgermeister Dietmar Persian beobachtet die Entwicklung aufmerksam. „Das Coronavirus ist etwas Unbekanntes, aber wohl doch eher vergleichbar mit einer normalen Grippewelle“, sagt er. Gleichwohl mache sich die Stadtverwaltung Gedanken und bereite sich vor. So stünden schon länger Desinfektionsspender an den Eingängen zu den Verwaltungsgebäuden mit Publikumsverkehr. „Wir weisen auch besonders auf die Hygienevorschriften hin“, sagt Persian. Auch die Kollegen der Verwaltung seien an die gängigen Verhaltensregeln erinnert worden. Zu den Maßnahmen zählt auch, keine Hände zu schütteln. „Wir stehen in einem guten Austausch mit dem Landrat und dem Kreis, denn für Hückeswagen ist das Gesundheitsamt des Kreises zuständig“, sagt der Bürgermeister. Regelmäßig gebe es von dort aktuelle Infos zum Coronavirus. Bei Verdachtsfällen würden die Bürgermeister umgehend informiert. Ziel sei es, eine weitere Ansteckung zu vermeiden.