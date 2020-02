Vereinsleben : Schützenverein hat noch Renovierungspläne

Hückeswagen Unter anderem soll vor der nächsten Heizperiode das Schützenhaus energetisch saniert werden.

Bei den Hückeswagener Schützen hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Vor allem der Umbau und die Renovierung im Schießstand waren ein prägendes Ereignis, wie Stefan Lorse, der Vorsitzende des Schützenvereins, am Rande der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Schützenhaus mitteilte. „Das war ein durchaus großes Projekt, das seinen Höhepunkt in der Wiedereröffnung der Schießbahn rund um den Tag der Offenen Tür im Oktober fand“, sagte Lorse.

Besonders froh sei er, dass in der etwa anderthalbjährigen Umbauphase niemand abgesprungen sei. „Wir haben in der Zeit keine unserer aktiven Sportschützen verloren, das ist sehr gut“, sagte der Schützen-Chef. Nicht ganz selbstverständlich, denn schließlich gehöre das kontinuierliche Training zum Sport dazu. „Unsere Sportschützen sind in der Umbauzeit zum Training auf andere Schießstände ausgewichen – vor allem nach Hämmern“, sagte Lorse. Das sei unter den Schützenvereinen gut gelebte Praxis: Wenn in einem Verein Renovierungen oder Umbauten anstünden, seien deren Schützen bei den Vereinen in der Umgebung willkommen.