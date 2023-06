Malwettbewerb des Schützenvereins Hückeswagen Die Klasse 4a räumt bei Malwettbewerb ab

Die Aufgabe für die Viertklässler war dabei die gleiche wie jedes Jahr: Sie mussten ihre ganz eigene Vorstellung des Schützenfests in ein Bild fassen. Und dabei hatten die Kinder jede Menge Spaß. „Wir sollten die Schützen, die Kirmes und das Schloss mit ins Bild bringen“, sagte etwa Tilda. Das war für Lavinia etwas schwierig gewesen, denn: „Ich wusste nicht genau, wie die aussehen. Deswegen war das nicht ganz so einfach zu malen.“ Kein Problem für Isa. „Mein Opa hat mir davon erzählt, der war selbst auch in einem Schützenverein. Ich habe mir die Schützen dann immer mit einer braunen Lederhose und einem Hut mit einer langen Feder daran vorgestellt“, erzählte sie lachend.