Sportschützin Marion Reimer Hückeswagens Schützenkönigin ist Deutsche Vizemeisterin

Dorthin war sie mit ihrer Mannschaft der Balker Schießgesellschaft für ein verlängertes Wochenende gereist. „Zu gewinnen ist in der Regel nicht das Wichtigste für mich“, versichert sie. Viel besonderer sei das Gefühl, in einer Mannschaft dabei zu sein. Außerdem komme man bei solchen Gelegenheiten immer wieder mit tollen Leuten zusammen. „Man kennt sich ja im Schießsport“, sagt Marion Reimer. Doch ehrgeizig ist die Sportschützin, die in Hämmern wohnt, allemal. Und so ist die 64-Jährige schon in Gedanken bei der nächsten Meisterschaft, für die sie große Pläne hat: „Irgendwann möchte ich noch Deutsche Meisterin werden.“