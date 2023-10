Marion Reimer vom Schützenverein Hückeswagen Schützenkönigin ist Deutsche Meisterin mit der Mannschaft

Nun hat sie es doch geschafft, und es ging schneller als gedacht: Marion Reimer aus Hämmern, die amtierende Schützenkönigin von Hückeswagen, ist Deutsche Meisterin geworden. Nach ihrer Vizemeisterschaft im Einzel in ihrer Lieblingsdisziplin 100 Meter Kleinkaliber holte sich die 64-Jährige aus Hämmern zusammen mit Andrea Hölterhoff und Margit Zaß für die Balker Schießgesellschaft 1907 in der Disziplin Luftgewehr aufgelegt den Titel in der Mannschaftswertung. Es war auch für den Verein aus Leichlingen der erste Meistertitel. Mit 948,5 Ringen hatte das Trio die übrigen Teams auf die Plätze verwiesen.