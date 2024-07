Schützenvereins Hückeswagen will eigenen Platz Insignien der Macht für Schützenkönigin Marion Reimer

Änderungen, die auch die Schützen in diesem Jahr besonders zu spüren bekommen haben, wie Schützenchef Stefan Lorse bei seiner Ansprache erwähnte. Durch den aktuellen Umbau des Bahnhofplatzes musste die Schützenkirmes in diesem Jahr deutlich kleiner ausfallen. „Das war für unsere Platzmeister keine Freude“, stellte er klar. Allerdings würden hinterher wohl auch die Schützen von den vorangetriebenen Veränderungen in der Stadt profitieren. So sei durch den geplanten Umbau des Wilhelmplatzes sowie der damit neu entstehenden Verbindung zwischen Etapler Platz und Altstadt in Zukunft eine Vergrößerung der Kirmes denkbar.