Leben & Lernen in Hückeswagen : Schützen und Sponsoren überreichen Klassenpreis

Hückeswagen Da freuten sich die Kinder der Klasse 4 der Grundschule Wiehagen, als ihnen Schützenkönig Gerd Happel, Uwe Heinhaus und Stefan Lorse als ein kleines Dankeschön für dieTeilnahme am Plakatwettbewerb für das Schützenfest 100 Euro als Klassenpreis überreichten.

Die Klasse hat sich sehr über den Preis gefreut und wird das Geld für die Abschlußveranstaltung vor den Sommerferien nutzen, teilte Schützenchef Stefan Lorse mit. Denn alle wechseln auf weiterführende Schulen. Die Einzelsiegerin Madleen Persian ist hinter dem Plakat in der Mitte zu erkennen. Die Kinder waren laut Lorse so begeistert über ihren Preis, dass sie auf jeden Fall den jetzigen Drittklässlern sagen wollten, doch unbedingt im nächsten Jahr auch an dem Wettbewerb teilzunehmen. „Das freut uns Schützen natürlich sehr“, so Schützenchef Lorse.