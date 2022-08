Tafel in Hückeswagen : Schützen spenden für die Islandtafel

Tafel in Hückeswagen

Hückeswagen Beim Frühkonzert des diesjährigen Schützenfests wurden 980 Euro gesammelt. Der Verein rundete auf 1000 Euro auf. Der neue Schützenkönig Lutz Annacker überbrachte die Spende.

So nun auch beim Frühkonzert am Sonntagmorgen des diesjährigen Schützenfests Ende Juli. „Wir haben 980 Euro zusammenbekommen, die wir dann natürlich auf glatte 1000 Euro aufgerundet haben“, sagt Lutz Annacker, der frischgebackene Schützenkönig.

Und da die Arbeit der Christlichen Islandtafel auch beim Schützenverein so sehr wertgeschätzt werde, sei keine große Überlegung nötig gewesen, als es darum gegangen sei, wer mit der Summe begünstigt werden sollte. „Man hört ja aus anderen Städten, dass die Tafeln es nicht gerade leicht haben“, sagt Annacker. Das sei in Hückeswagen zwar noch nicht so schlimm, erklärt die Vorsitzende der Islandtafel, Christa Schmitz, dennoch könne man das Geld natürlich sehr gut gebrauchen.