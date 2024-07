Großer Zapfenstreich zum Hückeswagener Schützenfest Schützen gedenken vorm Schloss der Toten

Waßmuth erinnerte zudem an den Trost, der gespendet werden muss, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Auf der einen Seite gilt das für den persönlichen Nahbereich – so sei auch jemand aus den Reihen der Schützen gestorben. Aber auch global müsse vieler Toten gedacht werden, etwa der Menschen in den Kriegen in der Ukraine, in Gaza, Syrien, Südsudan, Afghanistan, Myanmar oder Somalia, die ihr Leben verloren hätten.