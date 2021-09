Besondere Spendenaktion in Hückeswagen : Schüler weihen neue Tischtennisplatte an Montanusschule ein

Hückeswagen Der Pausenhof in der Hauptschule ist recht leer. Mit Mitteln aus dem Förderverein und einer Spende eines Remscheider Drogeriemarkts wurde nun ein Spielgerät angeschafft.

Das Pausenhofgelände um die Montanusschule ist ziemlich groß – und ziemlich leer. „Mein Sohn geht an die Schule, und ich war schon ziemlich irritiert, dass es doch recht karg ist“, sagt Korinna Meyer. Daher habe sie in der Schulpflegschaftssitzung angeregt, dagegen doch etwas zu tun. Schnell habe man sich auf die Anschaffung einer Tischtennisplatte geeinigt.

„Allerdings hat der Förderverein nicht so viel Geld übrig, dass das alleine von uns gestemmt werden könnte“, sagt Kerstin Streppel vom Förderverein. Da sei es dann zu einem eher ungewöhnlichen Deal gekommen, erzählen Korinna Meyer und Karlheinz Rennau aus dem Schulleitungsteam der Montanusschule schmunzelnd. „Ich habe mich an einem Samstag im Advent an die Kasse im dm-Markt im Allee-Center gesetzt und kassiert“, sagt Rennau. Die Idee dazu sei von Korinna Meyer gekommen – der Filialleiterin des Drogeriemarkts. „Wir unterstützen immer wieder Kindergärten und Schulen mit Spenden – aber in der Regel eher in Form von Sachspenden. Jemanden zu finden, wie Herrn Rennau, der sich an die Kasse setzt, kommt eher selten vor“, sagt Korinna Meyer.