„Frühjahrsputz“ in Hückeswagen Real- und Hauptschüler sammeln jede Menge wilden Müll

An der Montanusschule waren alle Jahrgangsstufen unterwegs, um bis zum Pavillon an der Wupper-Vorsperre, hoch zum Lindenberg, in der Wuppersiedlung und an der Bahntrasse bis zum Fledermaustunnel wilden Müll einzusammeln. „Wir haben den Radius dieses Jahr ein wenig erweitert, weil ja unsere Turnhalle zurzeit gesperrt ist“, sagte Klaus Kruska vom Schulleitungsteam. Für die Montanusschule war der Müllsammeltag vor den Osterferien eine gute Gelegenheit, um der Stadt zu zeigen, dass man mit dabei ist. „Es ist durchaus erschreckend, was man so alles findet, vor allem im Wald: Autoreifen, alte Fliesen, am Panoramasteig haben wir letztes Jahr eine kaputte Kloschüssel gefunden“, zählte Kruska auf. Er selbst habe jüngst mit seiner siebten Klasse in Wirtschaftslehre das Thema Müllvermeidung behandelt. „Da ging es auch um Recycling“, erläuterte der Lehrer.