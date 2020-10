Umwelt und Klimaschutz in Hückeswagen : Schüler der GGS Wiehagen experimentieren im Labor

Umwelt und Klimaschutz in Hückeswagen

Wiehagen Die Schüler der GGS Wiehagen haben in den vergangenen Tagen aktiv und sehr engagiert die aufbereiteten Themen zu Umwelt- und Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit und Energieformen der Zukunft erarbeitet.

Kreativ und erfindungsreich – in dieser Woche konnten trotz der außergewöhnlichen Situation durch die Corona-Pandemie zehn der mehr als 30 interessierten Schulklassen an der BEW-Energiewende-Woche auf :metabolon teilnehmen. Das Programm, das speziell für Schüler der Jahrgangsstufen drei bis sieben entwickelt wurde, bereitete den Mädchen und Jungen nach Angaben von Sonja Gerrath, Pressereferentin und Assistentin der Geschäftsführung bei der Bergischen Energie- und Wasser GmbH (BEW), viel Spaß und eröffnete einen Einblick in Umwelt- und Klimaschutzthemen.