Diakonisches Werk Schreibwettbewerbe der Fachstelle Sucht

Die Preisverleihungen finden am Mittwoch, 21. Februar, 17 Uhr, im Dietrch-Bonhoeffer-Haus in Radevormald und am Donnerstag, 22. Februar, 17 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus Lindenberg statt. In der Jury sitzt auch BM-Redakteur Stephan Büllesbach.



„Sucht hat immer eine Geschichte“ Dieser Wettbewerb richtet sich an Kinder der Klassen fünf und sechs aus dem Nordkreis. „Wenn es um das Thema Sucht geht, schreiben Kinder andere Geschichten als Erwachsene. Sie haben eine eigenständige Perspektive, die auch Themen aufgreifen, die Erwachsene nicht auf dem Schirm haben oder vermeiden wollen“, berichtet Irmgard Hannoschöck. Wichtig: Die Kurzgeschichten sollen einen persönlichen Blick auf das Thema Sucht aus Sicht des Jugendlichen geben und wichtige Fragen behandeln: zu Hause, in der Schule, im Alltag. Und zwar dort, wo die Jugendlichen leben. Einsendeschluss ist auch der 31. Januar, die Preisverleihung findet am 14. März, 18.30 bis 20.30 Uhr, in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth statt. Die drei Gewinner lesen ihre Geschichte an diesem Abend vor.