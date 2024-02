Hückeswagener Sieger des Schreibwettbewerbs für Grundschüler Tolle Kindergeschichten machen „Mut“

Das Thema war so einfach wie kompliziert: Es ging um „Mut“. Darüber sollten die Kinder schreiben, die am Schreibwettbewerb teilnehmen wollten, den Irmgard Hannoschöck von der Hückeswagener Fachstelle Sucht organisiert hatte. Am Donnerstagnachmittag fand die Abschlussveranstaltung samt Siegerehrung im Gemeindezentrum Lindenberg statt. Irmgard Hannoschöck, die auch Jury-Mitglied war, lobte die Hückeswagener Grundschulkinder – allesamt aus dem dritten Schuljahr der Löwen-Grundschule. „Der Wettbewerb fand erstmals in Hückeswagen statt, und wir hatten 15 Einsendungen. In den anderen Städten, Radevormwald, Lindlar und Wipperfürth waren es deutlich weniger.“ Dort gab es dann auch nur eine Siegerehrung für alle drei Städte.