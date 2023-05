Trödelmarkt in Hückeswagen Schöner Pfingst-Trödelmarkt mit alten Schätzen

Die Stände zogen sich am Sonntag und Montag über die Parkplätze am Bürgerbüro und vor dem Aldi-Markt. Entsprechend groß war die Auswahl. Doris Kretschmann hatte aufwendig verzierte Bierkrüge, aber auch Porzellanpuppen mit Echthaar auf ihren Verkaufstischen ausgebreitet. „Wir haben schon um 6.30 Uhr aufgebaut“, berichtete die Wuppertalerin, die seit 25 Jahren auf Trödelmärkten verkauft. Ganz so gut liefen die Geschäfte trotz des schönen Wetters nicht. „Die Leute wollen fast alles geschenkt haben“, berichtete sie vom Feilschen um jeden Euro.