Richter ohne Jurastudium Hückeswagen ruft zur Schöffenwahl 2023 auf

Für die Hückeswagenerin endet zum Jahresende ihre Schöffentätigkeit am Wipperfürther Amtsgericht. „Ich würde gerne weitermachen, aber ab 70 Jahren darf man nicht mehr“, bedauert sie. Vor fünf Jahren wurde sie von ihrer Fraktion (CDU) angesprochen, ob sie sich vorstellen könnte, das Ehrenamt als Schöffin zu bekleiden. „Da ich im sozialen Dienst gearbeitet habe, hat mich das sehr interessiert“, berichtet Margareta Coenen von ihrer Bewerbung. Seitdem nimmt sie sechs bis sieben Mal pro Jahr an den Strafverhandlungen am Wipperfürther Amtsgericht teil. Die Termine werden bereits am Jahresanfang festgelegt, den Sachverhalt der Verhandlung erfahren die Schöffen jedoch erst am Morgen vor ihrem Einsatz. „So können wir unvoreingenommen die Verhandlung beobachten, was ich sehr spannend finde“, sagt die 70-Jährige. Die Themen sind vielfältig und reichen von Körperverletzung über Diebstahl bis zum sexuellen Missbrauch.