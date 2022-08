Hückeswagener Kicker starten zweiten Anlauf : Schnuppertraining bei den Heider Löwen

Hückeswagen Der SC Heide sucht nach Verstärkung für den Nachwuchs und lud zum Jugendfest ein. Gesucht werden vor allem noch Bambini der Geburtsjahrgänge bis 2016, sowie Nachwuchskicker für die F-Jugend (2014-2015) und D-Jugend (2010-2011).

Yannic ist gerade einmal sechs Jahre alt, hat aber schon bei mehreren Vereinen Fußball gespielt. Am Samstagmorgen kam er zum Probetraining der Heider Löwen, die Jugendabteilung des Vereins SC Heide, auf den Sportplatz an der Schnabelsmühle. Nach dem Aufwärmen und einigen Koordinations- und Technikübungen stand schon das erste kleine Spiel an. „Ich habe die meisten Tore geschossen“, freute sich der Sechsjährige und fügte hinzu: „Hier macht es richtig viel Spaß.“

Genau das ist es, was die Jugend-Trainer Pascal Guarnaccia, Michael Schnell und Dustin Nitecki erreichen möchten: „Die Kinder sollen Freunde am Fußball, Sport und an der Bewegung haben“, sind sie sich einig. Der Spaß stand daher auch am Samstag im Vordergrund. Während die E-Jugend im Alter von neun bis zwölf Jahren schon im grünen Heider-Trikot trainierte, ging es bei den jüngeren Kindern tatsächlich erst einmal darum, sich gegenseitig zu beschnuppern.