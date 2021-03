Hückeswagener Politik : Schnelltests statt Online-Sitzungen

Hückeswagen Die Grünen hatten im Rat ihren Antrag zurückgezogen, Ausschuss-Sitzungen als Online-Veranstaltungen durchzuziehen. Dafür fehlt einfach (noch) die gesetzliche Grundlage.

Seit der Kommunalwahl im September ist der Rat nach der konstituierenden Sitzung erst einmal zur Beratung zusammengekommen. Die meisten Fachausschüsse des Rates haben im zurückliegenden halben Jahr noch gar nicht getagt, obwohl durchaus wichtige Themen anstanden. Grund ist die Pandemie, also die Infektionsgefahr, die von Sitzungen mit vielen Beteiligten in geschlossenen Räumen ausgeht. Die Grünen hatten deshalb beantragt, Ausschuss-Sitzungen als reine Online-Veranstaltungen zu organisieren, damit es nicht zu einem Beratungsstau auch bei kommunalpolitisch wichtigen Themen kommt.

In der Ratssitzung am Dienstagabend zogen sie ihren Antrag jedoch zurück. Der Grund: Der Landtag müsste erst die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, Ausschüsse nicht mehr zwingend als Präsenz- sondern eben als Online-Veranstaltungen laufen zu lassen. In anderen Bundesländern wie etwa Baden-Württemberg ist das schon zulässig, in NRW dagegen nicht.