Mit Umstellung auf Glasfaseranschluss haben viele Hückeswagener Probleme Schnelles Internet wird zum Geduldsspiel

Die Anwohner in Marke an der Bundesstraße 483 im Hückeswagener Norden haben lange auf die Verlegung der Glasfaserkabel warten müssen. Mit der Sanierung der Straße war es dann im Sommer 2021 endlich soweit: Im Zuge eines Ausbaus sind in Marke 15 geförderte Anschlüsse verlegt worden. Doch die Umstellung auf die neue Technik bereitet bis heute Probleme.