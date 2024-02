„Schmidtsingen“ im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Mitsing-Konzert für Sänger und Brummer

So sind am 23. Februar wieder alle eingeladen, die gerne zusammen singen. Auch wer es einfach mal probieren möchte, ist willkommen. Neben englischen und deutschen Evergreens, Oldies und aktuellen Hits werden bei seinem Programm auch kölsche Stimmungslieder und Partyhits angestimmt. So waren bei den vergangenen „Schmidtsingen“-Konzerten etwa Songs von den Beatles und Stücke der „Neuen Deutschen Welle", aber auch beliebte Lieder kölscher Bands mit im Repertoire. Schmidt begleitet alle Stücke mit seiner Gitarre, gibt Einsätze, stimmt mit ein und lässt das Publikum zum Zug kommen. Wer nicht textsicher ist, kann den entsprechenden Text an der großen Leinwand ablesen und nach Herzenslust mitsingen.