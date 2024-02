Premiere im katholischen Gemeindezentrum Hückeswagen Erfischendes und intensives Schlosskonzert mit „Firasso“

Das Konzert einschließlich einer Pause dauert etwa zwei Stunden. Karten zum Preis von 15 Euro gibt’s im Vorverkauf in den Filialen der Bergischen Buchhandlung sowie an der Abendkasse. Für Kinder bis zum 15. Lebensjahr ist der Eintritt frei. Zudem können Karten unter Tel. 02192 6712 oder per E-Mail an info@schlosskonzerte-hueckeswagen.de vorbestellt werden; sie werden an der Abendkasse hinterlegt.