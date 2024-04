Schlosskonzert in Hückeswagen Mit dem Swing der Zwanziger auf musikalische Zeitreise

Mit dem Swingsound der 1920er und 1930er Jahre endet am Samstag, 13. April, die aktuelle Saison der Schlosskonzerte. An diesem Abend gastiert das „Bad Mouse Orchestra“ mit seinem Programm „Ukulele Treasures From The Golden Swing Era“ im katholischen Gemeindehaus. „Mal lässig und frech mit Knickerbockern und Schiebermütze, mal elegant in klassischer Garderobe der Zeit erinnern die Musiker an den Klang der kleinen, versteckten Bars und Salons, in denen bis tief in die Nacht Shimmy und Charleston getanzt wurde“, berichtet Daniel Marsch von der Initiative Schlosskonzerte.