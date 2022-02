Duo spielt in Hückeswagens „guter Stube“ : Schlosskonzert als Opernabend

Duo spielt in Hückeswagens „guter Stube“

Hückeswagen Am Samstag, 5. März, präsentieren die Sopranistin Franziska Dannheim und Jeong-Min Kim am Klavier im Museum die Dinnershow „Oper légère – Zauberflöte”. Karten gibt‘s bereits im Vorverkauf.

Für das zweite Schlosskonzert in diesem Jahr hat die Initiative einen besonderen Leckerbissen nicht nur für Opernfans geplant: Für Samstag, 4. März, steht im Heimatmuseum ein Opernabend an. Die Sopranistin Franziska Dannheim und Jeong-Min Kim am Klavier präsentieren die Dinnershow „Oper légère – Zauberflöte” nach Wolfgang Amadeus Mozart. „Mozarts ,Kassenschlager Nr. 1‘ lässt als vielschichtiges Mysterienspiel im orientalischen Gewand diverse Interpretationsmöglichkeiten zwischen Zaubermärchen und Freimaureropus, Aufklärungsmanifest und Wiener Volkskomödie zu“, berichtet Daniel Marsch von der Initiative Schlosskonzerte.