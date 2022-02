„Duo Harbois“ spielt Musik für Oboe und Harfe in Hückeswagen : Ein Schlosskonzert „à la Française“

Hückeswagen Für den Auftritt des Duos „Harbois“ am Samstag, 5. Februar, im Heimatmuseum gelten besondere Schutzbestimmungen. So ist die Zahl der Zuhörer begrenzt; Karten gibt‘s bis Samstagmittag.

Das Schlosskonzert findet unter besonderen Corona-Bedingungen statt. Um allen Beteiligten ein sicheres Konzerterlebnis zu ermöglichen, ist die Zahl der Konzertbesucher dieses Mal begrenzt, berichtet Inga Kuhnert. Wer einen Platz im Konzert haben möchte, kann bis Samstagmittag im Vorverkauf Karten zum Preis von 15 Euro (Schüler zahlen fünf Euro) bei der Bergischen Buchhandlung erwerben oder sie per E-Mail an info@schlosskonzerte-hueckeswagen.de reservieren. „Das Team Schlosskonzerte bittet um Verständnis, dass an der Abendkasse eventuell keine Karten mehr für spontane Besucher zu haben sind“, betont die Organisatorin. Für das Konzert gilt die Maskenpflicht und die 2G-Regel, die entsprechenden Nachweise werden am Eingang kontrolliert. Zudem dauerte das Konzert aufgrund der Corona-Lage nur 60 bis 70 Minuten, auf eine Pause wird verzichtet.