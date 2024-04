Heiraten in Hückeswagen Schloss-Umbau verdirbt die Hochzeits-Romantik

Hückeswagen · In den kommenden Monaten dürfte deutlich weniger in Hückeswagen geheiratet werden. Warum das so ist, das erläutern die Standesbeamtinnen Ursula Thiel und Diana Buchholz.

22.04.2024 , 15:00 Uhr

Der ehemalige Hückeswagener Wirtschaftsförderer Christian Potthoff und Julia Dattner hatten 2015 im Schloss geheiratet. Das Paar war dazu mit seinen Gästen im Bus von „Land & Lecker“ vorgefahren. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Von Stephan Büllesbach Redakteur der Lokalausgabe Hückeswagen