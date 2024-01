„Wir sind Hückeswagen“ Der „Schloss-Taler“ wird zur Erfolgsgeschichte

Mit mittlerweile mehr als 50 Geschäften, Restaurants und Dienstleistern in Hückeswagen, die den „Schloss-Taler“ als Zahlungsmittel akzeptieren, ist er ein sehr vielseitiger Gutschein und damit auch eine prima Geschenkidee zu jeder Gelegenheit. Arbeitgeber können die aufladbare Karte als „geldwerten Vorteil“ ihren Mitarbeitern zukommen lassen. Hier will Andrea Poranzke in ihrer Funktion als Wirtschaftsförderin in den nächsten Wochen auf die Unternehmen zugehen.