Bürgermonitor in Hückeswagen Schloss darf auch im Advent nicht angestrahlt werden

Es ist die Zeit des Lichterglanzes: In den Wochen vor Weihnachten erstrahlen viele Gebäude, Gärten und Straßen in glitzerndem Licht. Selbst jetzt, wo angesichts der Krise zum Energiesparen aufgerufen ist, verzichten viele nicht auf Lichterketten, beleuchtete Weihnachtssterne und glänzende Figuren. Sogar in der Hückeswagener Innenstadt hängt wieder die Weihnachtsbeleuchtung, doch ein Gebäude bleibt im Dunkeln: das Schloss. Und das stößt Annegret Grimoni negativ auf. „Ich habe ja Verständnis für die Sparmaßnahmen“, sagt die Hückeswagenerin am Bürgermonitor unserer Redaktion. „Aber das Schloss muss doch angestrahlt werden jetzt in der Weihnachtszeit.“ Die sei schließlich nur einmal im Jahr.