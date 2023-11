Discounter in Hückeswagen Schließung von Kodi ist aktuell nicht geplant

Einen Standort unterhält Kodi am Bahnhofsplatz 6 in Hückeswagen. Von unserer Redaktion auf die bevorstehende Sanierung des Unternehmens und ihre mögliche Auswirkung auf die Standorte angesprochen, antwortet eine Sprecherin: „Eine Schließung ist aktuell nicht geplant.“ Das ist tröstlich. Denn Kodi und die Nonfood-Discounter „bringen auf jeden Fall Frequenz in die Städte“, sagt Jasper Rust von der bergischen Industrie- und Handelskammer. Zurzeit gelten Nonfood-Discounter auch in Zeiten von Krieg, Krise und Inflation als wirtschaftlich robust, „denn die Konsumenten reduzieren erst einmal ihre Ausgaben in Qualität und Preis“, erläutert Rust. Da seien Discounter klar im Vorteil, weil sie günstige Waren anbieten. „Deshalb haben sie auch in der Krise den längeren Atem.“