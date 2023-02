Hückeswagener Defizit ist größer Schlechtere Zahlen für Haushalt 2023

Aber bis zum Jahresende fließt noch viel Wasser die Wupper herunter. Der Stadtrat wird den Haushalt zwar in seiner Sitzung am Dienstag, 28. Februar voraussichtlich beschließen, aber die Zahlen werden sich im Laufe des Jahres sicher noch mehrfach verändern. Auch mal zum Besseren hin, denn: „Das Jahresergebnis für 2022 wird besser ausfallen als die Planzahlen“, kündigte Bürgermeister Dietmar Persian im Fachausschuss an. Eine konkrete Summe nannte er allerdings noch nicht.