Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Schlager und Rock in kleinen Portionen

Hückeswagen Am verkaufsoffenen Sonntag begeisterte die Remscheider Coverband „Framework“ mit drei Kurzkonzerten die Zuschauer im Kultur-Haus Zach. Vielen Zuhörern und den Musikern haben diese Lust auf mehr gemacht.

Die erdigen Bassklänge schallten bis auf die Islandstraße hinaus und lockten so manchen Besucher ins Kultur-Haus Zach. Dort gab die Remscheider Coverband „Framework“ am Sonntagnachmittag gleich drei Kurzkonzerte mit ganz unterschiedlichen Stilrichtungen. Kölsche Tön und Schlager waren ebenso dabei wie Popsongs und fetzig-harter Rock. „Wir sind breit aufgestellt und passen unser Programm individuell an, da wir auch zu Karneval oder in Schützenzelten spielen“, berichtete Keyboarder Oliver Lambert. Die Spielfreude der fünf Musiker war deutlich zu spüren, war es doch ihr erster Auftritt seit März. Während der Corona-Zeit hatten die Musiker in ihrem Probenraum neue Songs einstudiert und mit Claudia Masanovic-Weber eine neue Sängerin hinzubekommen.