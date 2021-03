Hückeswagen : Schilderdiebe in Pixberg unterwegs

Schilderdiebe in Pixberg unterwegs

Pixberg Der grüne Hinweis auf den Weiler muss jetzt erst einmal neu bestellt werden. Dafür ist die Straßenmeisterei Wipperfürth zuständig.

Die Überraschung war groß, als Monika Lübbert vor einigen Tagen auf der Kreisstraße 11 in Pixberg unterwegs war. Das grüne Ortsschild, das normalerweise an der Straßenseite an der Einmündung Frohnhauser Weg steht, war verschwunden. „Der Ständer lag umgeworfen im Bankett, das Schild war fein säuberlich abgeschraubt worden“, berichtet die Anwohnerin. „Vermutlich ziert es jetzt entweder einen Partykeller oder ist ein Geschenk für jemanden mit dem Nachnamen Pixberg geworden.“