Straßenverkehr in Hückeswagen : Schilder gegen Motorradlärm stehen

D ie Stadt hat wieder an sieben Stellen in der Stadt, wie in Kleineichen, Schilder aufgestellt, die vor allem Biker zum langsamen und leisen Fahrern animieren sollen. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Auf der Collage sind über einem schlafenden Baby drei Motorradfahrer zu sehen. Das „pssst...“ und „Rücksicht“ sollen ab sofort vor allem die Biker daran erinnern, möglichst leise durch Hückeswagen zu fahren.

Sie sind wieder da – die Schilder, die die Motorradfahrer, aber auch Autofahrer, daran erinnern, die Motoren nicht zu weit aufzudrehen. Der Bauhof hat sie jetzt, zum Start in die Motorradsaison, an ihren sieben Standorten wieder aufgestellt. Sie stehen bis Ende Oktober an der B 483 im Bereich Marke (Richtung Hückeswagen) und am Ortsausgang oberhalb von Reinsbach (Richtung Radevormwald), der K 11 in Aue (Richtung Mickenhagen), der Bevertalstraße (Richtung Talsperre), der K 5 in Posthäuschen (Richtung Westhofen) sowie in Dreibäumen (Richtung Scheideweg) und Scheideweg (Richtung Dreibäumen).