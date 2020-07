Bürgermonitor in Hückeswagen : Schild aufgestellt – Reinsbach ist jetzt eine Sackgasse

Reinsbach Aufgrund des Bürgermonitors unserer Redaktion hatte der Landesbetrieb Straßen-NRW schnell reagiert: Noch am Dienstag ließ er an der Einfahrt zur Siedlung das Sackgassen-Schild aufstellen, das eigentlich schon zwei Wochen früher dort stehen sollte.

Die Siedlung Reinsbach ist jetzt tatsächlich als Sackgasse ausgeschildert: Der Landesbetrieb hatte noch im Laufe des Dienstag an der oberen Einfahrt in Höhe der Bushaltestelle Richtung Radevormwald ein entsprechendes Schild aufstellen lassen. Somit hoffen die Anwohner nun, dass ihre schmale Straße nicht länger von Auswärtigen als vermeintlicher Schleichweg zur Bever-Talsperre oder in die Innenstadt genutzt wird, wie in den knapp zwei Wochen zuvor. „Wir wollen nicht meckern“, teilt Anwohnerin Beate Beck mit, die unsere Redaktion im Bürgermonitor auf die Verkehrsprobleme in der Siedlung aufmerksam gemacht hatte (die BM berichtete).